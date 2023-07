Vimoutiers. Vétustes, plus de cent logements HLM en déconstruction

La déconstruction de logements HLM a été lancée lundi 3 juillet dans le quartier des Tuileries, à Vimoutiers : cent six logements situés rue Gavin et rue Schweitzer vont être démolis "par grignotage".

Ces bâtiments de trois étages ont été construits en 1963, puis réhabilités en 1990. Mais ils n'étaient plus aux normes d'isolation phonique, ni thermique. Les constructions étant excentrées du centre-ville dans un quartier sans commerce et ne correspondant plus à la demande actuelle davantage orientée vers de petites unités ou du logement individuel, il a été décidé de les raser. Cinquante logements seront ainsi détruits en 2023, pour un coût de 565 000 euros.

Deux phases de démolition sont programmées en 2023.

Cette déconstruction en trois phases va durer jusqu'en 2025, puis le site sera engazonné. Quarante-huit logements "semi-collectifs" seront reconstruits dans ce quartier, mais aussi en centre-ville de Vimoutiers.