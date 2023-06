Musique. Découvrez le clip du titre de Kendji et Vianney : "Le feu"

Après Florent Pagny, c'est Vianney qui accompagne cette fois Kendji avec le hit Le Feu, extrait de son album L'école de la vie sorti en novembre 2022.

Si c'est la première fois qu'ils chantent ensemble sur un morceau, ce n'est pas la première fois qu'ils travaillent sur un projet commun, puisque c'est Vianney qui a écrit les hits Évidemment, Pour oublier et Tiago de Kendji.

Et leur nouveau titre Le Feu risque également d'être sur le prochain album de Vianney, puisque ce dernier prépare un nouveau projet qui contient uniquement des duos. On retrouvera notamment celui avec Ed Sheeran pour le hit Call on me mais aussi celui avec Mika sur Keep it simple. La date de sortie est prévue pour début novembre.

En attendant, découvrez le clip de Le Feu disponible ci-dessous :