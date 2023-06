Télévision. L'émission "Aidons nos fermes" fait escale en Normandie pour aider deux éleveurs de vaches

Ce n'est pas nouveau : en France, de nombreux exploitants agricoles ont du mal à joindre les deux bouts financièrement. Après "L'amour est dans le pré", M6 met de nouveau le monde rural sous le feu des projecteurs avec sa nouvelle émission, "Aidons nos fermes".

"Cauchemar en cuisine" en version agricole

"Aidons nos fermes", c'est un peu le "Cauchemar en cuisine" en version agricole, inspiré de l'émission britannique "Our Family Farm Rescue".

Dans ce programme, diffusé pour la première fois mercredi 28 juin, un expert, Patrice Cougoureux viendra aider deux binômes à se moderniser pour relancer leur activité.

Le coach, qui a repris l'exploitation familiale dans le Tarn en 2013 va notamment accompagner Stéphane et son fils de 18 ans, Dorian, éleveurs de vaches à Sainte-Croix sur Buchy en Seine-Maritime.

Les deux agriculteurs peinent à rembourser leurs dettes et souhaitent trouver des fonds pour ouvrir un magasin de vente directe. Le fils est aussi ambitieux et souhaite "par le biais des concours faire connaître (son) élevage", tout en exprimant la difficulté financière du quotidien et la perte récente de leurs vaches à viande.

À la présentation, point de Karine Lemarchand mais Marie Portolano, journaliste multicasquette passée par les sports mais aussi la présentation du "Meilleur Pâtissier" sur M6, elle est le nouveau visage de Télématin sur France 2.

Pour l'heure, le programme ne compte qu'une émission mais pourrait en compter une deuxième en 2024, à condition de trouver son public.

Pratique. "Aidons nos fermes" : diffusion mercredi 28 juin à 21 h 10 sur M6.