Tilly-sur-Seulles. Piqué par des guêpes, l'ancien maire de la commune décède

Vive émotion dans la commune de Tilly-sur-Seulles. L'ancien maire pendant près de 20 ans, entre 1995 et 2014, Olivier Quesnot, est décédé ce lundi 26 juin à l'âge de 61 ans.

Étant à son domicile, il a été attaqué par un essaim d'insectes, des guêpes selon nos confrères de La Manche Libre. Possédant une santé fragile, les piqûres lui auront été fatales, malgré l'intervention des secours.

Figure politique locale

Encarté au Parti Socialiste, Olivier Quesnot a, en plus de ses fonctions à la municipalité de Tilly-sur-Seulles, effectué deux mandats au Département du Calvados entre 2001 et 2015, rattaché au canton de Bretteville-l'Orgueilleuse. De 2001 à 2004 il fut membre de la commission budget et finances du département, avant de rejoindre celle de l'environnement et du littoral en 2004, puis de faire partie de l'administration générale en 2008.

Divorcé, Olivier Quesnot était père de deux enfants et grand-père d'une petite-fille.