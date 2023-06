Art. Un musée Gandur bientôt à Caen ? "Le lieu est un grand atout"  

Fort de sa collection d'art impressionnante, Jean Claude Gandur, via sa fondation Gandur pour l'Art, souhaite construire son propre musée pour y exposer le tout. Alors que quelques villes françaises se sont portées candidates, le Suisse a réduit sa liste pour n'en compter que trois désormais. Caen est en concurrence avec Bordeaux et Strasbourg.

Le lieu proposé, l'atout fort

"Les Caennais font un énorme effort pour m'attirer car ils connaissent mes faiblesses", s'amuse Jean Claude Gandur, faisant référence au lieu où le musée pourrait sortir de terre, a priori à proximité du Mémorial. "Pour moi, un musée est aussi un parc, et ce lieu est un grand atout pour Caen", poursuit-il.

S'il souhaite exposer ses œuvres, Jean Claude Gandur espère aussi attirer un tout autre public, et les idées fulminent dans son esprit. "Je veux créer des activités à côté, avec des artisans et artistes locaux. Je veux revoir l'activité que je trouvais sur le parvis des cathédrales à mon époque", illustre-t-il. Autre idée trottant dans sa tête : celle de créer un prix international. "Là, il faudrait voir jusqu'où la ville choisie pour m'accompagner dans ce domaine est prête à aller. C'est un pari qui peut être gagnant-gagnant si ce prix obtient une certaine renommée."

Possédant une maison en Normandie, et ayant déjà collaboré avec le Mémorial de Caen à plusieurs reprises, surtout récemment avec l'exposition "Années pop, années choc, 1960-1975", Jean Claude Gandur a aussi un regard sur la population et l'affinité qu'il lui porte. Mais de ce côté nous n'avons pas de soucis à nous faire : "J'aime beaucoup la Normandie !", clame-t-il.

Bordeaux et Strasbourg, les derniers adversaires

Alors qu'il doit tenir une réunion avec les différents représentants de la Ville de Caen demain, jeudi 22 juin, il en fera de même avec ceux de Bordeaux et de Strasbourg prochainement. "J'ai déjà beaucoup collaboré avec la ville girondine, ne manque pas de rappeler le magnat du pétrole. Et Bordeaux présente un avantage : son nom est connu à travers le monde entier de par la boisson." Certes c'est un bon point, mais la Normandie n'est pas en reste niveau popularité !

Et pour Strasbourg alors ? "De nombreuses institutions européennes sont situées à Strasbourg, et la ville est située dans un bassin de population très dense, argumente Jean Claude Gandur. Cela permet aussi de capter la population allemande et les Suisses, qui ne sont qu'à 80 kilomètres de la ville."

Chaque ville possède ses arguments, en effet, mais la décision finale approche. Les dernières réunions se tiendront au mois de juillet, et le choix du collectionneur d'art se fera savoir d'ici la fin de l'année. Caen n'a jamais été aussi proche de posséder un nouveau musée.