Normandie. Des arbres moins chers grâce à la Chambre d'agriculture

Il ne reste plus que quelques jours pour intégrer la commande groupée d'arbres et arbustes de la Chambre d'agriculture de Normandie. Cette offre est ouverte jusqu'au vendredi 30 juin pour les habitants de la Manche et du Bessin. L'idée de la Chambre d'agriculture est d'aider à l'entretien et la préservation des haies bocagères, très importantes pour la biodiversité. Chêne, hêtre, tilleul des bois ou noisetier… En tout, douze essences sont proposées. "Ces essences ne sont pas toujours facilement accessibles pour les planteurs particuliers en pépinière", explique l'organisme.

Les arbres seront distribués par secteur géographique, entre le 2 décembre 2023 et le 20 janvier 2024. Il faut en acheter au moins 20, avec au moins cinq pieds par essence différente.

Des aides supplémentaires

Ce dispositif permet d'avoir des arbres à 1,70 € le plant, contre plus de 2 € en moyenne pour des achats de particulier dans le commerce. Des aides supplémentaires existent aussi dans certaines intercommunalités, comme Granville Terre et Mer, Saint-Lô Agglo, Villedieu Intercom ou le Cotentin, mais aussi le syndicat mixte Ter'Bessin, via une subvention de 1 € par plant pour les 100 premiers achetés, ce qui fait baisser le prix à 70 centimes.

L'an dernier, 54 000 plants ont été commandés et plantés avec ce dispositif.

Pratique. Le bon de commande est à retrouver ici.