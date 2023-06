Fête de la musique. Le programme de l'édition 2023 à Alençon

L'heure sera à la fête, mercredi 21 juin à Alençon où des dizaines de groupes célébreront la musique aux côtés de stands commerçants et associatifs dans les rues de la ville. Par ailleurs, de nombreux bars et restaurants organisent également des concerts et événements ce soir-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos établissements préférés pour connaître leur programme.

Voici le programme pour la fête de la musique 2023 à Alençon, qui commencera dès 15 h :

Parc Simone Veil

• Saxotech pop (rock, house) de 19 h à 23 h

• BDE Tadei (DJ set) de 23 h à 1 h

Place Masson

• Music and Co (chanson française, pop rock, classique) de 15 h à 2 h

Rue des Filles Notre-Dame

• Louis 5 et Laurent Jouard (chansons folk) de 19 h à 21 h 30

Rue du Garigliano

• Conservatoire à Rayonnement départemental (musiques actuelles, jazz, rythm and groove) de 19 h à 22 h

• Wrongfoot (pop rock) de 22 h 30 à minuit

Quartier Saint-Léonard

• Zoe (rock alternatif) de 19 h à 20 h

• The Chaaps Garage Band (pop rock) de 19 h 30 à minuit

• Astian Bès & son Complice (chanson française pop électro-acoustique de 20 h à 21 h 30)

• JP's (pop rock) de 21 h à 23 h

• Patchwork (rock) de 23 h à minuit

Place de la Magdeleine

• Death Concil (metal) à 19 h

• Mauvais Joueur (punk) à 20 h

• Ravn (métal) à 21 h

Parc de la Providence

• Signer ensemble (chanson française) de 18 h 30 à 20 h 30

• Association AfricanZ (musique africaine et danse afro) de 21 h 15 à 22 h

Rue aux Sieurs

• MB2A (musique de rue, jazz, chanson française de 20 h à 23 h

• El Toque Caliente (danse) à partir de 18 h 30

Place de la Halle au Blé

• 1.2.3 Salsa (danse salsa, bachata et kizomba) de 19 h à minuit

Place Desmuelles

• Origamie (Pop rock, variété) de 19 h à 1 h

Place du Palais

• les Branchés du Folk (danses traditionnelles, folk) de 20 h à 23 h

Place Poulet-Malassis

• Bayokos (musique électronique) de 19 h à 2 h

Des animations à Sées

Près d'Alençon, la ville de Sées organise aussi sa fête de la musique dans la cour Mazeline à partir de 17 h 45. Les animations musicales seront proposées par les élèves de l'école de musique mais aussi du conservatoire Argentan, avant un groupe de pop-folk, "O c'est nous" qui se produira à 20 h 30.