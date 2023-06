Manche. Cet été, il faudra obligatoirement appeler le 15 avant d'accéder aux urgences

Appeler le 15. Avant d'accéder cet été aux urgences des hôpitaux de la Manche, le réflexe obligatoire sera de composer le numéro des urgences médicales. En effet, l'accès à l'ensemble des services d'urgences de la Manche sera régulé. Cette mesure entrera en vigueur à partir le lundi 3 juillet.

Une organisation commune à tous les établissements

Seules les personnes préalablement orientées par le 15 seront accueillies aux urgences. Ces nouvelles consignes existaient déjà depuis le lundi 30 mai pour l'hôpital Pasteur à Cherbourg - il fallait composer le 15 pour les urgences de 15 heures à 8 h 30 -, et depuis avril pour le sud-Manche. Dans ce dernier secteur par exemple, seuls les médecins régulateurs du Service d'aide médicale urgente (SAMU) ont connaissance, en temps réel, du nombre de médecins disponibles dans les trois services d'urgences (Avranches, Granville et Saint-Hilaire-du-Harcouët), ils apportent donc une réponse médicale adaptée au patient et l'orientent selon ses besoins : conseils médicaux au téléphone, orientation vers une consultation par un professionnel de santé de ville, vers une téléconsultation, ou vers l'un des services d'urgences hospitalier du département, ou envoi d'une équipe médicale sur place.

Forte fréquentation touristique cet été ?

Cette organisation intervient dans le contexte de l'été et de la forte fréquentation touristique du département. Elle doit préserver le bon fonctionnement des services d'urgences d'un afflux non maîtrisé. Si cette règle de l'appel au 15 a bien été comprise au début par les patients pour les hôpitaux ayant mis en œuvre ce dispositif au second trimestre 2023, un relâchement est constaté : les patients se déplacent de nouveau spontanément aux urgences sans passer par la régulation du SAMU.