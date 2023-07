Manche. "Sur les chemins de l'histoire", un circuit à vélo sur les traces de la Seconde Guerre mondiale

Vous êtes plutôt sportif et cherchez une balade inoubliable dans le nord-Cotentin ? Découvrez le circuit VTT "Sur les chemins de l'histoire".

Découvrez des lieux emblématiques du Débarquement

Long de 37,5 kilomètres, ce circuit au départ de Quinéville, près de Montebourg, est la garantie de passer un après-midi bien rempli, voire une journée entière si vous préférez un rythme moins soutenu.

Libérée le 14 juin 1944, la commune de Quinéville est un témoin vivant des événements de la Seconde Guerre mondiale. Dès le départ du circuit, vous pourrez retrouver des vestiges de l'Occupation, et le musée "World War 2 Museum" vous accueillera avant ou après votre tour. Azeville se trouve également sur le circuit. La commune abrite une batterie allemande du Mur de l'Atlantique et 300 mètres de souterrains d'époque. Des visites y sont organisées. Sur votre route, vous pourrez vous arrêter juste à côté à la Batterie de Crisbecq, qui fut l'une des plus active pendant le Débarquement Normandie. Avec ses 22 blockhaus souterrains, le site est particulièrement impressionnant.

Un patrimoine historique à explorer

Outre la Seconde Guerre mondiale, ce circuit vous garantit un bel aperçu de l'histoire manchoise. On vous propose aussi de faire un arrêt au niveau des ruines de la Chapelle Saint-Michel de Lestre, construite au XIe siècle. Dans les environs, vous pourrez apercevoir le Château de Courcy à Fontenay-sur-Mer, fermé au public mais bien visible depuis le circuit, et visiter l'église communale. Son architecture en fait un lieu unique dans la région, et son colombier vaut le détour.

Pratique. Quinéville, à 35 minutes de Cherbourg. Accessible depuis la RN13.