Le Havre. Nuits suspendues, le nouveau festival de musique des Jardins suspendus

La première édition de Nuits suspendues, du vendredi 21 au dimanche 23 juillet, cherche à capter un public plus large vis-à-vis de l'ancien festival MoZ'aïque. Les organisateurs ont donc accentué le côté festif de l'événement : les chaises ne font plus face à la scène principale mais sont mises sur le côté, pour agrandir l'espace de danse, et de la musique électro et des DJ sets terminent les soirées du vendredi et du samedi de 23 heures à 2 heures du matin dans le village aux allures de ramblas espagnoles. Un café musique est aussi installé pour une ambiance plus intimiste et familiale. Plus de vingt artistes et groupes de musique se représentent lors des trois jours de fête, notamment le chanteur pop brésilien João Salva, le trompettiste havrais Ludovic Louis, qui a joué la bande originale du film Babylon, le groupe de rock City Kids, ou encore le producteur local Djar One.

Pratique. Tarif : 15 € la journée, 8 € pour les tarifs réduits. 30 € le pass trois jours, 15 € pour les tarifs réduits. Entrée gratuite pour les moins de 13 ans.