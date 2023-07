Hérouville-Saint-Clair. Habitués du festival : leurs souvenirs des précédentes éditions

Louis Ginesty a 20 ans, il suit assidûment chaque édition de Beauregard depuis 2016. "J'ai dû rater seulement une journée de festival", précise-t-il. Avec tous ces concerts, il a vécu un certain nombre de moments forts. "Mon souvenir le plus marquant, c'est le show du rappeur américain Macklemore en 2018." Pour le jeune homme, "c'était du haut niveau, avec des costumes et des danses dignes d'un vrai showman". La venue du rappeur était un vrai atout pour le festival : "Dans le public, certains étaient venus spécialement pour le voir."

Autre moment fort, la venue de DJ Snake l'an dernier. "Sa prestation était folle. Tout le monde était dans l'ambiance", explique Léa Dufour, 23 ans. "Sa prestance et les jeux de lumière y étaient pour beaucoup", mais c'est surtout sa relation avec le public qui a galvanisé les foules.

La mémorable venue

de Stromae

Elodie Gouville, elle, a découvert le festival en 2014, pour le concert de Stromae. Depuis, elle sait que la programmation lui plaira : "Je prends des places avant même de connaître tous les artistes. Beauregard, c'est un super moyen de se retrouver entre amis", explique la quadragénaire. Cyrille Desnoyers, âgé de 38 ans, a lui aussi assisté à ce concert mémorable en ouverture de la sixième année : "La petite route entre Hérouville et le domaine de Beauregard était noire de monde." Résultat pour cet habitué, qui participe depuis la deuxième édition : une attente de deux heures pour entrer dans l'enceinte du festival. Selon lui, "les organisateurs ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse venir autant de monde".

Un seul léger point noir pour ce festival souligné par Elodie Gouville : "Le manque de réseau. C'est difficile de retrouver ses copains quand on les a perdus !", sourit-elle.