Musique. Harry Styles au Super Bowl 2024 ? 

Avant de retourner sur la côte ouest des États-Unis, la National Football League présentera son dernier match au Allegiant Stadium de Las Vegas en 2024. Et le chanteur britannique Harry Styles pourrait bien assurer le show de la mi-temps du Super Bowl l'année prochaine.

Le show-man de 29 ans est aujourd'hui plus que jamais dans les favoris pour être la star du prochain Super Bowl et a su se faire remarquer à plusieurs reprises, notamment grâce à son concert en 2022 à Coachella et ses six Grammy Awards. Si cela venait à se confirmer, les fans souhaitent surtout que ces 15 minutes de show servent à Harry Styles pour reformer les One Direction, neuf ans après leurs derniers concerts.

Le 12 février dernier, avec plus de 10 minutes de concert, Rihanna avait marqué tous les esprits en revenant après plusieurs années d'absence sans sortir le moindre titre.