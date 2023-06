Armada de Rouen. Comment éviter les files d'attente à l'entrée du site ?

Les files d'attente seront-elles plus fluides cette année à l'Armada de Rouen, du jeudi 8 au dimanche 18 juin ?

Cela a été un point noir de l'Armada 2019. Car si l'événement reste gratuit, le site est désormais fermé et les entrées sont régulées pour assurer au maximum la sécurité. Il y a quatre ans, ces files ont parfois été interminables, jusqu'à déborder sur les axes routiers adjacents, mettant à l'épreuve la patience des visiteurs qui souhaitent découvrir les bateaux.

• Lire aussi. Armada 2023. Ces Rouennais voulaient voir le premier bateau arriver : "Ça permet d'éviter la foule"

Un nouveau système de portiques

En 2023, les organisateurs promettent que ce problème sera réglé. Si le nombre d'entrées a été réduit pour passer de six à quatre, ces entrées ont été agrandies et équipées de nouveaux portiques ultramodernes pour faciliter les contrôles. "Ces dispositifs ont été testés aux 500 miles d'Indianapolis ou au Futuroscope. Ils permettent d'entrer à la vitesse de la marche et de repérer directement si les personnes portent des armes ou non", indique Clément Vivès, sous-préfet et directeur du cabinet de la préfecture.

Les portiques de dernière génération peuvent reconnaître la signature d'une arme et dispose de plusieurs réglages pour s'adapter au risque. S'ils sonnent, les visiteurs sont immédiatement fouillés. L'objectif : un maximum de fluidité. "Les files d'attente devraient être beaucoup moins longues, voire inexistantes", estime Clément Vivès. 36 de ces portiques ont été installés sur les quatre entrées.

• Lire aussi. Comment se déplacer pendant l'Armada ?

Les portiques de nouvelle génération doivent permettre d'entrer sur le site à la vitesse de la marche.

Quelle entrée choisir ?

Le conseil : éviter l'entrée du pont Guillaume le Conquérant côté rive droite, qui est en règle générale celle qui est la plus utilisée. La moins prisée et celle qui permet, en principe, l'entrée la plus fluide sur le site, est l'entrée qui se trouve sur la rive gauche au niveau du 108, le siège de la Métropole.