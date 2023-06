ZFE. Les forains préparent une opération escargot au lancement de l'Armada à Rouen

Pourrons-nous circuler pendant l'Armada ? C'est la question qui se pose alors que les forains sont appelés à se mobiliser dans les rues de Rouen, jeudi 8 juin au lancement de l'événement, non pas contre l'Armada mais pour protester contre la Zone à Faible Émissions (ZFE), mise en place depuis l'an dernier. La Confédération des Industriels Forains dans l'Eure a envoyé un courrier directement au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour annoncer cette action coup de poing qui doit être lancée au départ de la place Saint-Paul. Cette opération escargot entre la rive droite et la rive gauche devrait durer de 8 h 30 à 20 h 30, et serait "reconductible toutes les 24 heures" promet l'organisateur et président de la confédération Karl Toquard qui veut dénoncer une "écologie punitive". Entre 30 et 300 camions sont attendus selon l'organisateur.

La fin de la dérogation pour les forains

Si pour l'heure, les forains bénéficient d'une dérogation pour pouvoir circuler dans Rouen, cette dernière prendra fin à l'été 2024. À cette date, les professionnels seront contraints d'éviter le cœur de ville ou alors de changer de véhicules pour rentrer dans les critères de la ZFE. "Je suis un professionnel de la fête, pas un professionnel de la manifestation", déclare le forain normand qui est prêt à mettre fin à cette action si la Métropole de Rouen consent à l'ouverture de nouvelles négociations sur le sujet de la ZFE. Le patron de la Confédération des Industriels Forains estime qu'au-delà de la foire Saint-Romain, Rouen est aussi "un carrefour stratégique pour les forains" en Normandie. Karl Toquard déplore également le déploiement à l'avenir de radar anti-pollution pour le contrôle des vignettes Crit'Air.

