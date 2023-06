Alençon. Des lycéens sur la scène de La Luciole pour le Festi'Bahuts

Mercredi 31 mai, des centaines de lycéens se sont rendus à la salle de spectacles La Luciole, à Alençon, pour la sixième édition du Festi'Bahuts, un tremplin musical pour les étudiants de l'Orne. Organisé par le lycée Marguerite-de-Navarre, ce festival accueillait de nombreux groupes de musique qui se sont lancés sur la scène de la grande salle avec une foule de jeunes qui n'avaient qu'une seule envie : s'ambiancer avec leurs amis.

D'après Nathan Desorbry, l'un des organisateurs du Festi'Bahuts, cette édition est meilleure que les précédentes : "On a pu voir les erreurs qui ont été faites les années passées et ce qu'il ne fallait pas reproduire. On a donc appris de nos erreurs et on a ajouté notre petite touche."

"Pourquoi stresser quand j'ai mes amis dans le public"

L'objectif de ce tremplin était de faire émerger les musiciens des différents lycées d'Alençon avec de nombreux concerts. Certains groupes comme Blow ont su mettre l'ambiance dans la salle de spectacles.

Élise Valognes, Ivana Varjacic et César Chabaud étaient sur la scène de La Luciole. - Sacha Dubesset

Pour la chanteuse de la bande Ivana Varjacic, cette expérience reste inoubliable : "C'était la première fois que je montais sur scène et je stressais beaucoup ! Mais après, je me suis dit pourquoi stresser quand j'ai mes amis dans le public."

Écoutez le ressenti d'Ivana Varjacic après son passage sur scène : Impossible de lire le son.

Un forum associatif était aussi présent sur le parvis de la salle de spectacle pour pouvoir informer les jeunes sur différents sujets. Mais avec des concerts entraînants et une foule qui acclamait les musiciens, la sixième édition du Festi'Bahuts restera marquée dans la mémoire des lycéens.