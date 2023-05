Rouen. Polyphonie corse : une conférence chantée avec Filetta a'core datu

Plus qu'un concert, Filetta vous invite à vivre une expérience immersive en suivant cette conférence chantée qui évoque les 40 ans d'histoire de cette compagnie de chant polyphonique corse. Créé en 1978 à l'initiative d'un instituteur corse, afin de perpétuer la tradition orale séculaire, l'ensemble vocal n'a cessé d'enrichir son répertoire et marie désormais tradition et modernité. Ce format inhabituel, la conférence-chantée, permet de faire découvrir au public la façon dont la compagnie a évolué au fil du temps. Promoteur de l'identité corse, l'ensemble vocal a su cependant se nourrir d'influences variées - musique traditionnelle grecque, albanaise, sarde ou géorgienne - pour se forger une identité propre. Ses mélodies originales et la force de leur interprétation ont attiré l'attention du réalisateur Bruno Coulais, qui l'a notamment sollicité pour la bande-son de ses films Le peuple Migrateur et Himalaya, l'enfance d'un chef.

Pratique. Le 30 mai à 20 h. Théâtre de l'Arsenal. 10 à 20 €. theatredelarsenal.fr