Caen. Palais des sports : "C'est un virage à 180 degrés", selon Aristide Olivier

Le Palais des sports sera livré à la fin du mois de juin, avant son inauguration à la fin de l'été. Entretien avec Aristide Olivier, maire adjoint aux sports de la Ville de Caen.

Le chantier du Palais des sports avance à grands pas… Sera-t-il prêt à temps ?

"Le chantier avance très bien. On attaque les aménagements intérieurs (peintures, carrelages, sols). Les délais seront tenus, c'est-à-dire une livraison fin juin avec, en plus, une maîtrise de l'enveloppe budgétaire. Tous les indicateurs sont au vert pour que ce grand équipement voie le jour dans les temps."

Le futur Palais des sports de Caen sera opérationnel à la fin du mois de juin. - Chabanne architecte

Que va changer ce nouveau Palais des sports pour les clubs ?

"C'est un virage à 180 degrés. Cet outil va permettre aux clubs de développer un modèle économique autonome, davantage basé sur du financement privé. On estime que ce Palais des sports va permettre entre 30 et 40 % de recettes supplémentaires pour les futurs occupants."

Cela va-t-il aussi bouleverser leur organisation ?

"Oui, car dans ce nouvel outil, la partie grand public sera plus difficile à gérer, avec une multitude de buvettes, une boutique, etc. Côté partenaires, on passe d'un seul espace à quatre espaces distincts avec la création de loges. C'est un vrai défi pour les clubs."

"On veut qu'une chaleur se dégage de cette salle"

La Ville va-t-elle augmenter son soutien aux clubs ?

"Il n'est pas du tout prévu d'augmenter les subventions. Notre rôle est de mettre à disposition l'infrastructure qui permet aux clubs de développer leur propre modèle. Les deux subventions resteront donc de 300 000 € pour chaque club, le Caen Basket Calvados et le Caen Handball."

Peut-on espérer voir ces clubs évoluer plus haut ?

"Oui, c'est l'objectif du territoire ! On sait que le développement dans le Palais des sports actuel est impossible. On souhaite qu'ils retrouvent le niveau supérieur à moyen terme, mais le sport n'est pas une science exacte. On ne peut jamais prévoir le sportif, même quand on pense avoir, sur le papier, la meilleure équipe. C'est aussi pour ça qu'on aime le sport !"

Le chantier du Palais des sports vu du ciel avant la mise en place du toit. - Thomas Lamora

Remplir le Palais des sports, c'est un défi de taille…

"Oui, mais c'est un défi pensé et mesuré. On n'a pas voulu faire une salle de 7 000 places. Cette jauge va permettre d'aller chercher un public supplémentaire sans être dans une fourchette inatteignable. On veut qu'une chaleur se dégage de cette salle. Comparativement à des villes de même taille, on a une chance incroyable d'avoir un vrai public sportif. Quelle que soit l'offre, on fait le plein partout. Les conditions de confort vont nettement s'améliorer avec ce nouvel outil."

En tant qu'adjoint aux sports, on vous imagine impatient ?

"Oui, on a arbitré le choix de ce nouvel outil en 2016, ça date ! C'est l'un des projets les plus épanouissants qui existe. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai hâte d'être quatre mois plus vieux (rires) !"