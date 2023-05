Orne. La retraite à vingt-cinq ans, pour des chevaux du marais du Grand Hazé

Une retraite bien méritée pour trois chevaux qui vivaient dans le marais du Grand Hazé, près de Briouze : ils viennent de rejoindre le Grand refuge de la SPA à Pervenchères, dans le Perche. À l'année, six vaches écossaises (Highland Cattle) et huit chevaux camarguais paissent dans la plus vaste des zones humides de l'Orne. Âgés d'environ vingt-cinq ans, les trois équidés les plus vieux ont quitté ce milieu naturel, mais un peu rude.

• Lire aussi. [Reportage]. Ces animaux qu'on abandonne… L'Orne sur le pied de guerre

La gestion de ce troupeau rustique est assurée par l'association d'entretien du marais du Grand Hazé, soutenue par le Conseil départemental qui finance l'acquisition des animaux et l'ensemble des infrastructures : clôtures et parc de contention.