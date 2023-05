Près du Havre. Le sport pour tous : promouvoir le judo handicap

Le judo adapté sera à l'honneur mardi 9 mai, au gymnase Christian-Gand de Montivilliers. Le Comité départemental de judo de Seine-Maritime y organise une journée pour promouvoir la pratique du judo pour les personnes en situation de handicap et encourager l'inclusion dans le monde du sport. Au cours de cette journée, de nombreuses associations locales viendront présenter leurs activités et partager leur expérience. 90 participants sont attendus. Des ateliers et des démonstrations de judo adapté seront proposés pour découvrir de manière concrète ce que ce sport peut offrir aux personnes en situation de handicap.

Montivilliers se veut une ville engagée en faveur du sport pour tous. Le 4 mars, elle avait déjà accueilli une journée de formation et de sensibilisation au handicap et à l'autisme, à destination des associations sportives de la pointe de Caux.