Cinéma. Les trois Mousquetaires : D'Artagnan , une plongée dans l'Histoire réussie !

Les trois Mousquetaires : D'Artagnan est le premier volet d'une aventure en deux parties. Ce premier film met en avant le jeune d'Artagnan, qui rêve d'intégrer les Mousquetaires du roi.

Le casting de ce film est très bien choisi, l'alchimie marche à tous les niveaux, que ce soit entre les Mousquetaires ou avec les personnages secondaires. Même en connaissant bien l'histoire, nous sommes happés par ce film grâce aux costumes incroyables. Nous sommes facilement transportés au début du XVIIe siècle, avec également des décors bien choisis. Un château normand sera d'ailleurs visible dans la suite du film. La manière de parler des personnages ne semble pas naturelle au début, avec ce phrasé qui se veut d'époque mais on ne s'en rend plus compte très vite car notre oreille finit par s'habituer.

Le rythme du film est parfois inégal, certains passages s'enchaînent un peu vite et les pauses n'arrivent pas forcément là où je les aurais attendues mais je suis bien restée dans l'histoire. J'ai une réserve sur les scènes d'action qui font parfois brouillonnes quand les caméras collent à la peau des bretteurs. Difficile de différencier les "amis" des "ennemis" quand l'image tremble et tourbillonne sans arrêt. Mis à part ce problème de réalisation, les combats semblent réalistes et incluent par exemple l'épuisement des protagonistes. Et oui, ce ne sont pas des superhéros.

Même si l'histoire est terminée, il y a un ultime rebondissement qui me laisse impatiente de découvrir la suite et fin de ces Trois mousquetaires. Restez bien jusqu'à la fin du générique pour avoir droit à une scène bonus. Les trois Mousquetaires : Milady devrait sortir à la fin de l'année, au mois de décembre.

Les trois Mousquetaires : D'Artagnan est un film de capes et d'épée français réussi, un divertissement ambitieux qui est à conseiller à tous, connaisseurs de l'univers d'Alexandre Dumas ou non.