Près de Caen. Ce château a servi de décor au film "Les Trois Mousquetaires"

C'est par mail que la production du film Les Trois Mousquetaires a contacté Pierre d'Oilliamson, propriétaire du château de Fontaine-Henry, possession de sa famille depuis environ 800 ans. L'aspect de la bâtisse correspondait à l'époque de Louis XIII, période durant laquelle se déroule le film adapté du célèbre roman d'Alexandre Dumas.

Des modifications pour le bien du tournage

Dans le film, le château de Fontaine-Henry devient le château de La Fère, propriété du mousquetaire Athos. "C'est un personnage qui m'est assez sympathique, il aimait s'arsouiller au vin vieux d'Espagne dans mes souvenirs", s'amuse Pierre d'Oilliamson. Dans les scènes tournées dans le Calvados, Athos rentre chez lui, se recueillir sur la tombe de sa femme et rendre visite à son fils. Et pour que tout semble réaliste, le château a connu des modifications pendant la dizaine de jours de présence de l'équipe.

"J'ai découvert le métier de décorateur d'extérieurs, raconte le propriétaire des lieux. Moi qui me plains que mes jardins ne sont pas assez entretenus, la production du film les trouvait trop bien soignés ! Comme Athos n'est pas souvent là, son château devait être un peu délaissé, alors ils ont mis des fausses mauvaises herbes, de la broussaille sur des buissons trop mal taillés…"

Pierre d'Oilliamson raconte une anecdote de tournage Impossible de lire le son.

Les jardins ont dû être faussement dégradés pour les besoins du film.

Et puisque c'est un film d'époque, charge à l'équipe du film de cacher tous les fils électriques ou gaines. Là encore, le châtelain est bluffé par la qualité du travail. Même des charpentiers sont intervenus pour le décor. Pierre d'Oilliamson raconte : "Nous avons aussi un miroir qui gênait la production, puisqu'on peut y voir le reflet d'un caméraman par exemple. J'ai fait venir une experte qui m'a dit 'je n'ose même pas y toucher'. J'ai ensuite fait appel à un expert de Versailles qui a analysé ce cadre datant de la fin du XVIIe siècle, et sa préconisation était de ne pas décrocher le miroir, et même de ne pas le bouger de position en cas de restauration."

Pierre d'Oilliamson, devant le fameux miroir qui ne doit pas bouger. D'ailleurs, il ambitionne de le faire classer monument historique.

La production décide alors d'acheter une armoire pour camoufler le miroir de production italienne mais, trop petite, elle doit être rehaussée et prolongée. "D'une manière totalement invisible !, s'exclame le propriétaire des lieux. Avec le talent qu'ont ces menuisiers, ils feraient fortune en tant que faussaires !"

Pierre d'Oilliamson et son miroir Impossible de lire le son.

Une amitié avec Vincent Cassel ?

Et si certaines des pièces de sa demeure étaient méconnaissables pendant le tournage, il salue le professionnalisme des équipes, qui ont tout remis en place avec soin et minutie.

Et alors, a-t-il partagé du bon temps avec Vincent Cassel, l'interprète d'Athos ? "Je ne l'ai vu que de loin, affirme Pierre d'Oilliamson, qui ne voulait surtout pas déranger l'équipe en plein travail. C'est surtout sa doublure que j'ai approchée !"

Si le film Les Trois Mousquetaires : d'Artagnan sort mercredi 5 avril, le château de Fontaine-Henry n'y figurera pas. En effet, les scènes qui y ont été tournées seront visibles à l'écran dans le second volet de cette saga, intitulé Les Trois Mousquetaires : Milady, qui sortira en salle dans le courant de l'année 2023.