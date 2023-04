Télévision. L'émission "N'oubliez pas les paroles" recherche des candidats à Saint-Lô

Avis aux champions de blind tests et aux amateurs de karaoké : l'émission "N'oubliez pas les paroles" de France 2 cherche des candidats à Saint-Lô et alentours. Maintenant, il n'y a plus besoin de se déplacer, tout se fait en ligne ou par téléphone.

Comment candidater ?

Il existe deux manières de faire acte de candidature pour le programme présenté par Nagui, soit en appelant un numéro de téléphone, soit par internet. Il y a ensuite trois étapes. "Il y a une sélection téléphonique ou vous allez devoir chanter au téléphone. Une deuxième étape ou vous ferez une vidéo avec une présentation personnelle et des chansons sur karaoké et une troisième étape avec un test de paroles que vous ferez en visio", explique Anthony Pinto, le directeur de casting de l'émission, dans une vidéo. Tout le monde peut participer, il faut avoir juste plus de 18 ans. Trois critères sont pris en compte : la justesse de la voix, le sourire et la connaissance des chansons françaises.

"Le plus important, c'est de s'amuser, de danser, de chanter et de prendre du plaisir en faisant ce casting", assure-t-il. Et d'ajouter : "je vous conseille de réviser et de commencer à apprendre des chansons de variété française." A titre d'exemple, Natasha, maestro de l'émission qui vit dans la Manche a révisé pendant près de trois ans et appris près de 1 000 chansons.

Pour participer au casting, il suffit d'un dispositif pour se filmer (téléphone, caméra...) et une connexion à internet.

Pratique. Tél. 01 49 17 84 20 ou inscription.noplp.tv