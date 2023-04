Télévision. Originaire de la Manche, elle participe à une émission spéciale de "N'Oubliez Pas Les Paroles"

Une Manchoise passera à la télévision vendredi 14 avril. Natasha Britto Voets sera dans l'émission de Nagui "N'Oubliez Pas Les Paroles", à 21 h 10 sur France 2, pour une édition spéciale, avec uniquement des gagnants. Ils vont jouer en équipes pour une association. En individuel, Natasha Britto Voets cumule 35 victoires dans le jeu.

Cette néo-Manchoise vient de s'installer dans l'agglomération de Saint-Lô. Une région qu'elle découvre et apprécie déjà particulièrement. Avant de performer dans l'émission, à l'été 2022, Natasha Britto Voets a beaucoup travaillé. Pendant trois ans, elle a appris par cœur près de 1 000 chansons. "C'est un peu du bachotage. Il faut écouter les chansons, les revoir comme des poésies, les réciter. C'est un travail quotidien", explique-t-elle. Certaines sont plus faciles à apprendre pour elle. "Je sais que j'ai moins de soucis avec les chansons à texte bien structurées, car cela raconte une histoire, comme tout ce qui va être Brel, Aznavour. Sur des chansons un peu plus simples, ça va plus se ressembler en termes de lexique et de vocabulaire, donc c'est beaucoup plus piégeux", assure la maestro.

Imbattable au blind test

Ce travail est excellent pour la mémoire, estime Natasha Britto Voets. "Au début des révisions, on se dit qu'on n'arrivera jamais à apprendre une telle somme de chansons. En vérité, le cerveau est vraiment très souple et on arrive à apprendre de plus en plus", affirme-t-elle. Cela lui a aussi permis de découvrir des musiques qu'elle ne connaissait pas… et d'être imbattable dans les jeux de blind test.

Jouer en équipe est nouveau pour elle, mais l'ambiance était bonne sur le tournage, selon elle. D'autant que la pression est moindre, puisque qu'il y ait une victoire ou une défaite, l'association "ARSLA – Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique et autres maladies du motoneurone" va quand même toucher une somme d'argent.