Coupe de France. Rallycross de Lessay : plus de 120 pilotes attendus et une nouveauté au menu

La première épreuve du championnat et de la Coupe de France de rallycross se déroulera les samedi 29 et dimanche 30 avril sur le circuit de Lessay. Au moins 122 pilotes assureront le spectacle dans les six divisions, un record pour cette compétition dans la Manche.

Nouveauté : une manche en nocturne

Les participants découvriront surtout pour la première fois à Lessay la troisième manche qualificative sous les projecteurs. En effet, elle sera organisée en nocturne à partir de 21 h. Dans les différentes catégories : 11 voitures prendront le départ du championnat de France junior, 19 pour les Supercar, 24 pour les Super 1600, 27 pour la Division 3, 20 pour la Division 4 et 22 pour la Coupe de France Féminine.

Des pilotes locaux au rendez-vous

Des pilotes locaux seront de la partie comme Morgan Gourdan, patron de GH Automobile à Pirou, et Geoffrey Blanchard, de Coutances, en D3. On note aussi les présences en D4 d'Anthony Mauduit, de Montsurvent, et Yohann Tirel, de Lingreville. Enfin, Chanel Launay, en coupe de France féminine, et le junior Marceau Launay, tous deux de Sainte-Mère-Église, ne manqueront pas non plus ce rendez-vous.

Le programme complet

Samedi, de 8 heures à 12 heures, essais ; à partir de 13 h 30, 1re et 2e manches qualificatives ; à partir de 21 heures, 3e manche qualificative ; dimanche, à partir de 9 heures, 4e manche qualificative ; et à partir de 14 heures, demi-finales et finales.

Pratique. Renseignements sur www.rallycross-lessay-manche.com.