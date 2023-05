Nouveaux commerces. Friperie, supermarché et épicerie : du Havre à Goderville, ils vous ouvrent leurs portes

Cette nouvelle friperie s'est installée au Havre, près du square Saint-Roch. La boutique propose une sélection de vêtements colorés et atypiques.

Valentine Collette a quitté l'Éducation nationale en septembre dernier, pour se lancer dans la chine. Elle s'est tout d'abord lancée via les réseaux sociaux, a testé une boutique éphémère et a finalement décidé de s'implanter au 50 rue Raoul-Dufy au Havre. Elle chine dans les vide-greniers et chez les particuliers, partout en Normandie. Valentine aime les vêtements colorés et atypiques, essentiellement des années 80-90. "Ce sont souvent des vêtements faits en France, dans de belles matières et de bonne qualité."

La chineuse tient à proposer des vêtements à prix accessibles. Comptez entre 14 et 28 euros pour un chemisier et entre 18 et 32 euros pour une robe.

Valentine continue de vendre via son Instagram tous les mercredis et dimanches à 19 heures. Sa boutique est, elle, ouverte les mercredis et jeudis de 15 heures à 19 heures et les vendredis et samedi de 11 heures à 19 heures.