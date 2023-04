Votre avis nous intéresse. Quelle est selon vous la plus belle petite ville de Normandie ?

Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à cet article au sujet de la ville la plus populaire de France : Deauville est en tête des recherches, immédiatement suivie par Honfleur. Granville vient ensuite en septième position, Cabourg est au dixième rang et, plus loin, Bayeux prend la 25e place.

Votez pour la plus belle petite ville de Normandie

"Pas assez authentique", "banlieue de Paris", "élitiste" : le choix de Deauville comme ville la plus populaire de France a surpris plus d'un Normand. Tendance Ouest a décidé de vous donner la parole afin de voter pour la petite ville qui est, selon vous, la plus belle de Normandie.

Un critère à respecter cependant : la ville que vous choisissez doit compter entre 2000 et 20 000 habitants. Classés parmi les plus beaux villages de France, Barfleur, Le Bec-Hellouin, Beuvron-en-Auge, Lyons-la-Forêt, Saint-Céneri-le-Gérei ou Veules-les-Roses comptent chacun moins de 2000 habitants et ne peuvent donc pas participer à la compétition.

Le plus dur sera de choisir entre les nombreuses petites villes de charme qui peuplent la Normandie : Granville, Fécamp, Honfleur, Cabourg, Bayeux, Barneville-Carteret, Coutances, Falaise, Dieppe, Deauville, Luc-sur-Mer ou encore Saint-Aubin-sur-Mer… Il vous suffit de rédiger votre réponse dans le formulaire ci-dessous, avec, si possible, une phrase pour expliquer pourquoi cette ville vous semble plus belle ou agréable qu'une autre en Normandie. Les résultats seront donnés à l'issue des votes, le mardi 2 mai 2023.