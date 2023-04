Rouen. Un terrain de basket installé au centre commercial Saint-Sever

Faire découvrir le basketball à tous, c'est en partie ce que souhaitait le centre commercial Saint-Sever avec la création de son événement Saint-Sever basket camp. Depuis samedi 15 avril, enfants, adolescents et adultes sont les bienvenus pour découvrir le terrain de basket éphémère installé au rez-de-chaussée de l'établissement.

De nombreuses animations en lien avec le basket

"Plusieurs animations se déroulent toute la semaine. C'est un projet qui tourne autour du basket et qui permet de mettre en place plein de choses, notamment avec les associations locales", explique Audrey Anne, directrice du centre commercial Saint-Sever et des Docks 76. Et ce sport n'a pas été choisi au hasard. "On est partenaires du Rouen Métropole Basket, alors ça nous paraissait évident de mettre cette discipline en avant."

Un terrain de basket installé au rez-de-chaussée

Au vu de l'architecture du bâtiment alliant plusieurs poteaux, il a fallu repenser l'espace pour installer le terrain de basket éphémère. Pour ce projet, R streetball, dirigé par le Rouennais Axel Roberrini, a lui aussi participé au projet. Spécialisé dans la réhabilitation de terrains de basket, notamment dans la ville de Rouen, il travaille aussi sur l'inclusion sociale via le basket. L'entreprise Instant Events a elle aussi aidé à la mise en place de ce terrain de basket. "On a imaginé un décor avec des tribunes, avec un parquet et un adhésif qui permet de représenter le terrain de basket et des paniers sur quatre faces", raconte Gaelle Moulibou, organisatrice et décoratrice d'événements au sein de l'entreprise Instant Events.

Un programme varié pour tous

Depuis samedi 15 avril, les animations en lien avec le basketball se succèdent. Dès mardi 18 avril, un photobooth 360°, une caméra haute définition avec un bras rotatif, sera installé de 15 heures à 16 heures. Le lendemain, les joueurs du Rouen Métropole Basket viendront sur le terrain pour une séance de dédicace de 14 heures à 16 heures.

Pour découvrir tout le programme, rendez-vous sur le site internet du centre Saint-Sever. Pour venir faire du basket, il n'y a aucune modalité, les ateliers sont gratuits et ouverts. L'événement prendra fin samedi 22 avril.