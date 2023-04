Mortagne-au-Perche. La MFR accueille la sélection départementale pour les Meilleurs apprentis de France

Avec le vieillissement de la population ornaise, les services à la personne recrutent partout ! Lundi 3 avril, dans cette branche de métiers, la Maison familiale rurale (MFR) de Mortagne-au-Perche accueillait pour la première fois de son histoire la sélection départementale du concours du Meilleur apprenti de France (MAF), avec quatre épreuves (cuisine, couture, entretien d'une chambre, puériculture) devant un jury composé de deux enseignantes et deux professionnelles, en présence de Murielle Olivier, la présidente normande des Meilleurs Ouvriers de France. "Une présence obligatoire pour valider ce concours", explique-t-elle, alors qu'elle est également venue encourager tous les jeunes à participer à ce type de compétition. Elle souligne que "tous les jeunes qui participent à ce type de concours font preuve d'engagement et sont plus facilement repérés par les employeurs".

