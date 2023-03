Près de Rouen. Évasion au centre de rétention administrative : seize hommes recherchés

"Seize hommes se sont évadés du Centre de rétention administrative (CRA) situé à Oissel mercredi 29 mars, dans la nuit", ont indiqué la préfecture et la police à l'Agence France Presse. Des recherches ont débuté jeudi 30 mars, pour les retrouver. L'AFP précise que des mesures ont "immédiatement été prises pour renforcer les patrouilles du CRA et de la Direction départementale de la sécurité publique, à l'intérieur comme à l'extérieur du site installé dans les locaux d'une école de police".

Les effectifs de police et de gendarmerie alertés

Dans ce contexte, les effectifs de police et de gendarmerie ont été alertés et le signalement des individus leur a été diffusé afin d'engager les recherches. Le préfet s'est également rendu sur place. Une source policière a indiqué à l'AFP que "les faits se sont produits entre 3 heures et 5 heures du matin, entre deux rondes de police. La situation était plutôt tendue ces dernières semaines entre retenus et policiers".

Selon l'AFP, neuf hommes s'étaient aussi évadés en octobre

L'AFP précise aussi qu'à l'automne dernier, neuf hommes s'étaient évadés du même centre, situé au sud de Rouen. À la suite de cette affaire, "les services de police ont interpellé cinq retenus évadés au mois d'octobre dernier. Ils ont tous été condamnés à des peines d'emprisonnement, dont quatre à des peines d'emprisonnement ferme et ont été incarcérés". Le cinquième, lui, "a été condamné à du sursis et a fait l'objet d'un éloignement, selon la préfecture. Une procédure judiciaire a été ouverte auprès du parquet de Rouen, d'après la même source".

Avec AFP