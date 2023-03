Rouen. Immobilier : des solutions pour acheter moins cher

L'accession pour tous

Quadral accompagne les bailleurs (3F Normandie, Caen-la-Mer Habitat, Foncière Logement, Logeo...) depuis plusieurs années, facilitant la commercialisation de logements à prix maîtrisés.

Tous les profils ou presque peuvent prétendre à l'accession à la propriété d'un logement neuf à prix abordable.

En tenant en compte des plafonds de ressources propres à chaque dispositif, près de 70 % des ménages français seraient éligibles !

Propriétaire à prix juste

Le prix de vente d'un logement en accession aidée est largement inférieur au prix du marché des programmes traditionnels, et ce, pour un même niveau de confort et de performance énergétique. Les dispositifs PSLA et BRS représentent ainsi de vraies alternatives au privé, permettant de faire une économie de 20 à 30 % en moyenne.

Acheter sa résidence principale avec ce type de programme offre également de nombreuses garanties, et parfois des possibilités de personnalisation.

Les acquéreurs peuvent bénéficier notamment de frais de notaire réduits, d'une TVA à 5,5 %, d'un PTZ ou d'une exonération de taxe foncière pouvant aller jusqu'à 15 ans.

Des conseils financiers indispensables

Afin de faciliter l'accession à la propriété pour tous, Quadral Transactions accompagne les acquéreurs dans leur financement via la filiale Quadral Conseil en Financement. Ces experts en accession sociale sont là pour déterminer la capacité d'emprunt et optimiser le plan de financement. Venez découvrir les prochains projets en PSLA à Douvres-la-Délivrande et Montigny !

