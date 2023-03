Cherbourg. Jayson Laisné, l'un des futurs meilleurs soudeurs du monde ?

Il fait partie des 11 jeunes apprentis ou professionnels de la Manche qualifiés pour les Worldskills France, plus grand concours national mettant en avant les métiers. Jayson Laisné, 19 ans en CDI depuis septembre 2022 dans le domaine du soudage aux CMN (Constructions mécaniques de Normandie) à Cherbourg, a décroché en février dernier, la médaille d'or dans sa spécialité. Entraîné par Maël Boustouler, l'un des meilleurs soudeurs d'Europe, le jeune homme participera à la finale nationale qui aura lieu du mercredi 13 au samedi 16 septembre 2023, à Lyon.

Une médaille d'or aux sélections régionales

Il se donne également pour objectif les mondiaux, du 10 au 15 septembre 2024 à Lyon aussi, puis l'Europe, du 8 au 14 septembre 2025 à Herning au Danemark. Jayson entame depuis quelques jours et ce jusqu'en septembre, une préparation de 11 semaines réparties entre le lycée Doucet, les CMN et la Haute école de formation soudage du Cotentin (HEFAIS). La compétition se compose de quatre modules sur deux jours : "Le module 1 c'est de l'acier, le 2, pièce pression en acier, le 3, c'est de l'aluminium et le quatrième, de l'inox", précise-t-il.

Jayson Laisné Impossible de lire le son.

Au total, soixante jeunes Normands sur les 581 inscrits à la base se sont qualifiés pour cette finale. Il fallait pour cela décrocher une médaille d'or dans sa spécialité. Les différents domaines : la boulangerie, la restauration, la maroquinerie, le revêtement de sol, la peinture et la décoration, ou encore la menuiserie.