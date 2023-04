Lillebonne. Qui es-tu Apollon ?Voyage au cœur du mythe

Apollon est l'un des dieux les plus connus du panthéon gréco-romain. Archétype de la beauté masculine, il est le patron des Muses et symbole de l'harmonie, à l'opposé de Dionysos, un autre fils de Zeus.

Un bronze découvert

il y a 200 ans

En proposant l'exposition "Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop", le musée Juliobona de Lillebonne invite tous les publics à explorer le mythe de la divinité grecque à travers les âges, de l'Antiquité à nos jours. Elle vient célébrer les 200 ans de découverte de l'Apollon de Lillebonne, le plus grand bronze doré provenant de Gaule romaine. Découvert en 1823, ce bronze est l'emblème de la cité antique Juliobona. Il a rejoint le musée du Louvre en 1853. Bien que son image soit souvent associée à celle du bel Apollon, puissant et radieux, dieu de la musique et du chant, l'exposition met également en exergue des représentations plus sombres, parfois moins connues du personnage, pouvant être vengeur voire violent.

La vision d'Apollon

au fil des siècles

L'exposition explore les différentes facettes de la divinité. Comment ont été interprétés les différents mythes, de quelles façons les artistes, les érudits et la culture populaire se sont-ils emparés de ce substrat mythologique et l'ont-ils fait évoluer ? L'exposition vous permettra de découvrir des pièces archéologiques côtoyant documents d'archives, manuscrits, bandes dessinées, objets d'art décoratif et œuvres d'art. De vases à figures noires, à des monnaies antiques, dessins et tableaux, statuettes et sculptures jusqu'à des œuvres d'art contemporain, toutes les pièces témoignent de la popularité d'Apollon à travers les siècles. Les créations artistiques de Pierre et Gilles, Laurent Perbos et Léo Gaillard parmi d'autres artistes contemporains, comme les images à but marketing, attesteront la force inspiratrice de la figure mythique. Le musée Juliobona de Lillebonne occupe le rez-de-chaussée de l'ancien hôtel de ville, dans lequel il présente de façon permanente les collections en rapport avec l'histoire gallo-romaine de la ville. "Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop" est la première exposition temporaire du musée.

Un nouveau musée en projet

Les recherches scientifiques ont mis en évidence l'importance politique et économique de Juliobona à l'échelle nationale et internationale. Face à ce constat, Caux Seine Agglo engage un vaste chantier d'agrandissement et de modernisation de son musée. Comprenant le Musée et un Centre de conservation et de recherche, ce nouvel établissement deviendra un lieu de référence dans l'étude et la valorisation du patrimoine antique lillebonnais.

Pratique. "Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop" - du 15 avril au 30 novembre au musée Juliobona, place Félix Faure à Lillebonne. Informations : musee-juliobona.fr.