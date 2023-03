Sud-Manche. "Des actes inadmissibles" : son domicile détérioré, le député Bertrand Sorre réagit

"C'est une forme d'agression sur ma vie privée, je trouve ces actes inadmissibles. On ne s'attaque pas au domicile privé d'un élu quel qu'il soit, et même si on a des divergences d'opinions et d'idées", réagit le député sud-Manche Bertrand Sorre (Renaissance), lundi 20 mars. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19, le gaz et l'électricité ont été coupés chez lui. "Certains individus, car c'est un petit nombre à coup sûr, se sentent capables d'aller impressionner, intimider, laisser croire qu'ils pourraient physiquement s'opposer au travail politique. Mais je continue à penser que c'est un petit nombre de personnes et que la grande majorité de nos concitoyens sont en capacité à discuter", exprime-t-il.

• Lire aussi. Manche. Des dégradations commises au domicile du député Bertrand Sorre

Une plainte a été déposée dès lundi 20 mars au matin, avec une transmission au procureur de Coutances. "Je souhaite que l'auteur ou les auteurs soient identifiés et soient punis de ces actes", explique-t-il. Il dénonce toutes les atteintes aux élus. "Notre démocratie ne saurait tolérer ce type d'attitude", assure le député du sud-Manche.

Un climat de tension

Le député de la majorité présidentielle reconnaît qu'il y a un climat tendu en France actuellement. "Celui qui ne s'en apercevrait pas maintenant serait en quelque sorte aveugle", affirme Bertrand Sorre. Il poursuit : "Cette réforme des retraites cristallise beaucoup de rancœur chez certains, même de la haine, donc il faut en tenir compte dans nos rapports aux concitoyens." Il souhaite retrouver des débats apaisés à l'Assemblée nationale, mais aussi dans le pays.