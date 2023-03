Caen. Le Salon de l'habitat et les Puces caennaises ne font plus qu'un

C'est l'une des nouveautés de cette édition. Le traditionnel Salon de l'habitat décoration et jardin - qui aura lieu du vendredi 10 au dimanche 12 mars - se déroulera en même temps que les Puces caennaises. Pour David Brad, directeur de la manifestation - mais aussi de la Foire de Caen, du Salon de l'automobile et du marché de Noël - mutualiser a beaucoup de sens : "On a décidé de faire cohabiter les deux événements car ce sont des clientèles différentes et nous pensons que chaque salon va alimenter l'autre. C'est aussi un bénéfice pour le visiteur qui ne paye qu'un billet pour deux", précise-t-il.

Deux événements pour un seul objectif

Derrière ces deux événements, l'objectif est de rassembler autour d'une thématique : être bien chez soi. "Le Salon de l'habitat décoration et jardin permet à des personnes qui ont acquis une maison et qui cherchent à faire des travaux d'amélioration ou de rénovation, ou même de création de maison, de s'inspirer, de comparer", lance David Brad. Les Puces caennaises, elles, permettent davantage de chiner et de trouver des produits originaux pour décorer, "notamment des articles assez décalés et emblématiques de certaines époques", souligne le directeur. Lorsqu'il évoque ces objets proposés par des professionnels du vide-maison, David Brad se souvient avoir croisé la roulette d'un casino rénové, des malles de voyage du XIXe siècle ou encore des microscopes de laboratoires professionnels. "On ne sait jamais ce qu'on va trouver et c'est ça qui est beau dans les Puces caennaises", ajoute-t-il, avec le sourire.

Créer une "expérience" pour le visiteur

Cette année, plus que jamais, le salon souhaite impliquer le visiteur. "On met l'accent sur le Do it yourself, le faire soi-même, car on veut que cette visite soit une expérience." En ce sens, les visiteurs pourront par exemple fabriquer un gîte à hérisson, s'initier au dessin numérique en fabriquant un tote-bag, créer leur planche d'inspiration déco mais aussi participer à des tables rondes. Avec notamment des réflexions comme "Des poules chez soi, c'est si facile ?" et "La faune en ville, les animaux sont partout" le vendredi, "Ma maison feng shui" et "Rénover son logement en bois et biosourcés" le samedi, ou encore "Tendances décoration 2023" le dimanche.

Accueillir les jeunes : une priorité

Au-delà des 150 exposants - à 80 % locaux - Caen Événements propose par ailleurs sur place une foire aux plantes d'une surface de 1 500 m2. C'est l'occasion de trouver une plante verte, fleurie, tropicale, grimpante ou aromatique. L'équipe met aussi l'accent sur l'accueil des plus jeunes en proposant, par exemple, des structures gonflables et des trampolines.

Pratique. Salon de l'habitat décoration et jardin et Puces caennaises, du vendredi 10 au dimanche 12 mars, de 10 à 17 heures (19 heures le vendredi), au Parc des expositions de Caen. Tarif : 4€ pour l'ensemble de l'événement. Parking gratuit. Plus d'informations : caen-evenements.com.