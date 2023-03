Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen victorieux face à Nice se préparent pour les playoffs

Après leur réussite dans le Derby des plaines, mardi 28 février, face à Amiens, les Dragons de Rouen rencontreront à nouveau les Gothiques mardi 7 mars à l'occasion du premier match des playoffs. Assurés d'être deuxièmes au classement de la saison régulière, les Normands se sont imposés 3 à 4 sur la glace du palais des sports Jean Bouin à Nice, vendredi 3 mars, dernier match du championnat régulier.

⌛️ 𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃



Les Dragons clôturent la saison régulière par une victoire. Ils affronteront Amiens en 1/4 de finale



🏒 Kelsey Tessier

🏒 Aleksi Elorinne

🏒 Christophe Boivin

🏒 Quentin Tomasino



Nice 3️⃣-4️⃣ Rouen

Les Dragons doivent maintenant se préparer pour les phases éliminatoires qui s'étaleront du mardi 7 mars au 16 avril , avec cette ambition claire pour le Rouen Hockey Élite 76 (RHE) : la victoire et le titre de champion de ligue Magnus. "Avant la victoire, il y a des étapes à passer et ce ne sera pas facile", avoue le coach des Dragons, Fabrice Lhenry. Dans le viseur, Grenoble, leader incontesté cette saison qui a réussi à prendre 13 points d'avance sur les Normands. Le RHE croit tout de même en ses chances. "Grenoble a été plus constant que nous, reconnaît l'entraîneur, mais dans les confrontations directes on sait qu'on peut rivaliser avec ce genre d'équipes".

Après 44 matchs cette année, les playoffs s'annoncent tout aussi intenses pour les hockeyeurs, les quarts de finale, les demi-finales et la finale se disputant au meilleur des 7 matchs, soit une moyenne de 4 matchs par semaine jusqu'au 16 avril. Viendront ensuite les phases européennes avec la Champions Hockey League, avec une seule place disponible, celle du vainqueur de la ligue Magnus. "On est dans le flou cette année car la Champion's League va réduire le nombre d'équipes", tempère le coach Fabrice Lhenry.