Nord-Cotentin. Nouveaux sacs de drogue retrouvés sur deux plages : ce que l'on sait

La préfecture maritime de la Manche-Mer du Nord a confirmé mercredi 1er mars, en fin de journée, le nouvel échouage de deux sacs contenant des produits stupéfiants, en deux endroits du littoral du nord-Cotentin : à Néville-sur-Mer et à Omonville-la-Rogue.

• Lire aussi. [Photos + vidéos] Manche. Nouveaux paquets de drogue découverts : des opérations de la gendarmerie menées

Deux hélicoptères mobilisés

Les quantités seraient similaires - entre 700 et 800 kg - à celles échouées à Réville, ce qui porterait le total à 1,5 tonne. Face à cette nouvelle découverte qui survient peu de temps après l'arrivée de près de 804 kg de cocaïne sur la plage de Réville dimanche 26 février, un survol des approches maritimes à basse altitude a été réalisé en début d'après-midi par l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale et par la section aérienne de la gendarmerie. "Des objets flottants et à la dérive ont été localisés en mer et interceptés par les moyens de l'État, ajoute la préfecture maritime. Après vérification, ils ne contenaient pas de produits stupéfiants." Une surveillance particulière des côtes du nord-Cotentin reste maintenue.

De nombreux enquêteurs sont mobilisés : la section de recherches de Caen, la gendarmerie maritime, l'office antistupéfiants et leurs homologues britanniques. Pierre-Yves Marot, procureur de la République de Cherbourg, a précisé que la marchandise de Réville a été détruite mardi 28 février. Il ajoute que "la juridiction inter-régionale de Rennes a été sollicitée pour prendre en charge la suite des procédures".