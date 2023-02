Talents à suivre. Gastronomie, sport, écologie, culture… Ces jeunes de moins de 30 ans feront la Normandie en 2023

Lotti, chanteuse à l'affiche du festival Beauregard

La jeune Havraise a sorti son premier EP "Dalva" en 2021, marqué par des sonorités hip-hop et des références oscillant du dancehall au rock. Celle qui voulait devenir scénographe est passée par l'ESADHaR au Havre et les Arts déco de Strasbourg, d'où, sans doute, cette esthétique bien marquée. Lotti montera sur scène au festival Beauregard le jeudi 6 juillet prochain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lotti 💘 (@iam.lotti)

Yassine Kechta, footballer du HAC

Si le HAC est leader de Ligue 2 avec dix points d'avance sur le 3e à 14 journées de la fin, Yassine Kechta, pur produit de la formation havraise, n'y est pas étranger. Proche de la sortie au printemps dernier, le jeune milieu de terrain, qui fête ses 21 ans samedi 25 février, a réussi à s'imposer chez les A avec 23 matchs à son compteur. Le Havrais d'adoption sera sans nul doute l'une des attractions lors du prochain mercato estival.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yassine Kechta (@yassine.kechta)

Julie Pommier, créatrice d'une maison d'édition participative au Havre

Julie Pommier a créé l'Edifice, une maison d'édition participative de bandes dessinées et de romans graphiques. Concrètement, la jeune libraire de 23 ans propose une pré-sélection des projets de livres sur le site l'Edifice, puis, "à partir de 250 ou 300 préventes, selon la campagne, la BD est éditée, imprimée et arrive directement chez le lecteur", expliquait-elle à Tendance Ouest en janvier dernier. Ainsi, elle évite les invendus et promet une rémunération des auteurs fixée à 16 % minimum, le double de la moyenne nationale.

Julie Pommier, éditions Edifice au Havre. - Célia Caradec

Thimothé Polet, champion d'Europe de voile

Le skipper havrais de 22 ans prendra le départ de sa deuxième Jacques Vabre en double, en octobre 2023. Il s'était illustré lors de son aventure sur la Route du café, bouclée en 25 jours avec son binôme, Nicolas Lemarchand en 2021. Thimothé Polet a été l'un des benjamins de la dernière édition et prépare déjà la route du Rhum pour 2026, en solitaire cette fois-ci. Le sportif, aussi passionné de politique est engagé chez Horizons, le parti créé par le maire du Havre Edouard Philippe.

Thimothé Polet prépare sa deuxième Transat Jacques Vabre.

Anne Coruble, cheffe pâtissière au Péninsula à Paris

A seulement 27 ans, la cheffe originaire de Seine-Maritime est à la tête de la partie sucrée de l'hôtel Peninsula à Paris. Repérée par le prestigieux guide rouge en 2021, Anne Coruble a aussi été lauréate de la sélection Passion Dessert, distinction qui met en avant les jeunes talents du monde de la pâtisserie. Son incontournable ? La création vanille de tahiti grillée glacée et feuille de tabac caramélisée.

Anne Coruble, cheffe de la section pâtisserie de l'hôtel Peninsula à Paris. - Roméo Balancourt

Anthony Avoine, chef étoilé du Manoir de Ian Kerellec en Bretagne

Le chef manchois de 29 ans a pris en 2018 les rênes de la cuisine du Manoir de Lan Kerellec à Trebeurden, dans les Côtes d'Armor. Il y a remporté sa première étoile en 2020. Anthony Avoine a un parcours atypique : il a commencé son apprentissage à 15 ans à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) mais n'a par la suite pas fait ses armes dans les plus prestigieuses écoles ou restaurants gastronomiques comme c'est l'usage dans la profession. Sa passion pour le terroir et les produits de la mer semble parler pour lui.

Anthony Avoine. - Marie-Lou Daube

Guillaume Labeyrie et Nicolas Marques, créateurs du projet "Le climat chez vous"

Le climat chez vous, c'est le pari fou que se sont lancé ces deux amis pour sensibiliser les populations au changement climatique : un grand tour de France commencé le 28 janvier de Nice pour arriver le 6 mai prochain à Rouen. Le but ? "Valoriser les porteurs de projets engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique", explique Labeyrie, originaire de Rouen. "On va notamment passer par Avignon, Brive, Nantes, Brest, Cherbourg et Caen avant d'arriver à Rouen. Le 6 mai, tous ceux qui le souhaitent pourront faire les derniers kilomètres à vélo avec nous." propose-t-il.

Guillaume Labeyrie, co-créateur du projet "Le Climat chez Vous".

Coline Jourdan, artiste à l'affiche du Point du Jour à Cherbourg

La pratique de Coline Jourdan, basée à Rouen, est située à mi-chemin entre la photographie documentaire et l'expérimentation plastique. Elle s'illustre dans son dernier projet "Soulever la poussière" qui explore une ancienne mine d'arsenic et les impacts visibles et invisibles de la pollution engendrée par son exploitation.

Elle est l'une des quatre artistes sélectionnées pour Frutescens, programme du Centre photographique de Rouen, dédié à la jeune création française. Son exposition est visible au Point du Jour à Cherbourg jusqu'au 30 juillet 2023.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Centre photographique Rouen (@centrephotographique)

Kévin Vauquelin, jeune champion cycliste fraîchement professionnel

Dimanche 19 février, Kevin Vauquelin de l'équipe Arkéa-Samsic a remporté le 55e Tour des Alpes-Maritimes et du Var, confirmant dans le même temps les espoirs que le cyclisme français porte sur lui. Champion de France sur route Junior en 2019, le Bayeusain de 21 ans décroche donc un premier succès de prestige, deux jours après avoir ouvert son compteur de victoires chez les pros, à Ramatuelle (Var), dans la première étape de l'épreuve.

Kévin Vauquelin s'était imposé sur le Grand Prix franco-hollandais, à Bayeux, en 2021. - Arkéa Samsic