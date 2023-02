Prix Liberté. Les jeunes ont tranché pour choisir les trois finalistes

Depuis mardi 7 février, 24 jeunes, âgés de 15 à 25 ans et venant des quatre coins de la France, mais aussi du globe, sont réunis au Dôme sur la Presqu'île de Caen dans un but bien précis : décider des trois finalistes au Prix Liberté. Organisé par la région Normandie pour la cinquième année de suite, il met en avant une personne ou une organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté. Le lauréat remporte un chèque de 25 000 € pour défendre sa cause.

Après l'appel à proposition, ce sont pas moins de 420 initiatives qui se sont retrouvées entre les mains de ce jury international, engagé pour ne garder que trois personnes ou organisations. C'est chose faite ce vendredi 10 février. Le vainqueur se trouve parmi Le Club des jeunes filles leaders de Guinée, qui se bat contre les mariages forcés et l'excision, ECPAT International, pour End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes (Fin à la prostitution enfantine, à la pornographie enfantine et au trafic d'enfants à des fins sexuelles), une ONG luttant à l'échelle du monde entier.

Le dernier candidat retenu est Txai Surui, jeune activiste brésilienne. Appartenant au peuple Surui situé au cœur de l'Amazonie, elle a porté plainte contre son pays pour non-respect de ses engagements climatiques, ce qui lui a valu des menaces de mort. Elle défend l'identité culturelle des peuples autochtones et lutte contre la déforestation.

Un choix cornélien

"On ressent de la culpabilité au moment de faire des choix, car on a le sentiment d'écarter des causes importantes", témoigne Jeanne Ferry, 18 ans. Sous l'égide de Magali Lafourcade, président du jury, magistrate et secrétaire générale de la commission nationale consultative des droits de l'Homme, les 24 jeunes ont établi des critères pour trancher.

"Ils ont côté les critères, pour avoir une grille de lecture autoadministrée, relate Magali Lafourcade. Ils se sont attachés au fait que le prix était doté financièrement et qu'il aura une résonance. Ils étaient donc vigilant au fait que la cause était solide mais pas suffisamment connue". Exit WWF ou la Croix-Rouge donc, malgré leur légitimité. "Comme c'est un prix de la jeunesse, ils regardent l'âge du candidat, ça les touche. L'impact sur le long terme et le nombre de cibles qui peuvent être protégées par l'ONG ou la personne lauréate est aussi importante".

Se baser sur des faits objectifs

Et pour faire son choix, il faut mettre de côté ses convictions personnelles et s'armer de la plus grande neutralité possible. "On nous a bien expliqué de ne pas faire jouer nos émotions", illustre Jeanne Ferry. Saïd Mohamed Saleh, érythréen de 25 ans en service civique à Rouen, abonde dans le même sens. "C'est pour cela que nous sommes 24. Nous avons tous un parcours différent, des idées différentes, des nationalités différentes. Cela nous permet d'avoir un regard objectif et pas subjectif".

Le choix du grand vainqueur est maintenant réservé à tous. À partir du 15 mars, il sera possible de voter en ligne jusqu'au 25 avril. Alors qui succédera à l'ONG nigériane Child's Right and Rehabilitation Network (CRARN) ? Réponse dans quelques semaines.