Bonne table près de Caen. Le Tablier mise sur la cuisine française

La superficie du bâtiment est frappante. Situé dans la zone d'activités de Saint-Contest au nord de Caen, Le Tablier commence à se faire un nom dans le quartier. Si bien que quasiment tous les midis, il affiche complet. Avec mon amie, nous sommes accompagnées à l'étage dans une salle très conviviale, moquette au sol. "La mezzanine donne un cachet à l'établissement", se félicite Nicolas Herville, le gérant depuis l'ouverture, en 2005.

Salles de séminaire

À table, vous découvrirez le menu sur un QR code ou sur une planche en bois que vous apporte l'une des serveuses. Vous aurez le choix entre deux salades ou une douzaine de plats chauds. Il y a aussi l'ardoise du jour, avec deux plats du jour, viande ou poisson, qui changent au quotidien. "On a une clientèle d'habitués le midi. Il faut varier pour ne pas tourner en rond." Ce midi, c'est moelleux de dinde ou filet de merlan. J'ai envie d'un plat végétarien. J'opte pour les lasagnes de légumes, servies avec une salade verte pour 14,90 €. Si vous optez pour la formule midi, plat + dessert, c'est 16,90 €. Je pensais y trouver un plat léger mais, finalement, je n'arrive pas à finir mon assiette. Le chef ne triche pas sur la quantité. "On mise sur de la cuisine française traditionnelle", précise Nicolas, qui a longtemps travaillé dans les brasseries parisiennes.

Lasagnes de légumes.

Le best-seller du restaurant ? Le burger, qu'il revisite à toutes les sauces, au reblochon, au camembert ou au bleu d'Auvergne. "Les clients adorent, ils sont gourmands !", sourit le patron. Je reviendrai pour y goûter, un jour où je pourrai faire la sieste l'après-midi. Depuis 2017, le restaurant, qui compte pas moins de 170 couverts, a aussi développé son service à emporter dans l'extension "Sur le pouce" (paninis, salades, burgers), ainsi que deux salles de séminaire pour les entreprises. Ici, on peut travailler et manger ! Un petit conseil, réservez avant de venir et, si possible, covoiturez. Pour se garer, c'est le parcours du combattant.

Pratique. 16 rue Martin-Luther-King, à Saint-Contest. Ouvert midi et soir, du lundi au vendredi. Tél 02 31 44 60 24.