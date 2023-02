Concert. Queen Symphonic en Normandie

Vous êtes fan de Queen ? Alors, n'hésitez plus à aller assister au concert Queen Symphonic.

Concerts Queen Symphonic en Normandie - Lisa

Place aux frissons grâce à l'orchestre symphonique qui accompagne les quatre chanteurs et le rock band du musical londonien "We Will Rock You". Vous allez découvrir Queen comme vous ne l'avez jamais entendu, du premier hit Seven Seas of Rhye à l'incontournable Show must go on, écrit juste avant le décès de Freddy Mercury, en passant par Somebody to love ou encore We will rock you.

Le spectacle a déjà fait le tour du monde de Londres aux Etats-Unis en passant par l'Australie et, depuis le début du mois de janvier en France, le Queen Symphonic passe aujourd'hui en Normandie.

Si vous souhaitez aller voir le concert à Rouen ce mercredi 1er février à Caen, vous pouvez encore avoir des places juste ici, et si vous êtes plutôt du côté de Caen, prenez vos places ici, pour le jeudi 2 février.