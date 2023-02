[Reportage] Nord-Cotentin. Ils collectent et trient le papier des entreprises

Différents bateaux ramassant des déchets en mer sont conçus par l'entreprise Efinor, basée près de Naval Group à Cherbourg.

On les surnomme les balayeuses des mers. Ces navires multiservices de dépollution sont dotés d'une technologie brevetée unique et innovante qui permet la collecte de tous types de déchets flottants, solides et liquides, microplastiques et hydrocarbures. Ils sont conçus depuis cinq ans par l'entreprise Efinor Sea Cleaner, soit à Cherbourg pour les plus grands modèles en haute mer, soit à Paimpol (Côtes-d'Armor) pour les plus petits. "Aujourd'hui, l'activité est forte et grandissante, note Céline Augros, responsable communication chez Efinor. Nous sommes les seuls en France à proposer ce type de navire, ayant la capacité à ramasser du déchet solide et liquide en simultané sur le marché de la dépollution maritime."

Des navires pour déchets flottants

et hydrocarbures

Contre l'accumulation des déchets dans les coins, ces bateaux disposent d'une aspiration en statique, jusqu'à cinq mètres en amont du navire avec des bras amovibles pour ramasser les déchets. Ils ont été conçus pour une exploitation dans une mer formée et pour une rapidité de mise en œuvre. Les déchets récupérés partent ensuite dans une filière de recyclage et de retraitement dédiée. Les hydrocarbures stockés flottants peuvent être ensuite transférés dans une barge ou un tanker remorqué. Côté innovations, des bateaux 100 % électriques sont aussi développés, et des projets hybrides sont à l'étude. C'est un "travail quasi permanent" au sein des équipes d'Efinor.

Plus de 100 bateaux dépollueurs

à travers le monde

Plus de 100 bateaux dépollueurs ont été vendus à travers le monde, de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique, avec quelques références : sept navires pour les portes d'Algérie, quatre pour la Chine, trois pour le Canal de Suez en Égypte, deux pour le port international de Taïwan, deux pour l'Espagne, un pour le port de Bruxelles en Belgique… Sans aucune explication, la France reste timide dans l'achat ou la location de ces navires : trois à Paris, et un pour le port de Saint-Nazaire.

Efinor est aussi intervenue après une marée noire au large de la Corse, en 2021. L'entreprise conçoit davantage de petites unités, à hauteur de 80 %, que de grosses. Au niveau national, le groupe se compose d'environ 250 salariés, dont 150 sur le site de Cherbourg, le reste étant présent à Paimpol, Melun (Seine-et-Marne), Nancy (Meurthe-et-Moselle), avec d'autres activités développées, comme la conception et la fabrication pour tous travaux de métallerie, serrurerie et chaudronnerie.