[Dossier]. Immobilier : acheter au Havre en 2023, à quoi s'attendre ?

"Quand je vois que tout augmente, je me dis que j'ai eu de la chance." Depuis le mois de février, Marie Cayeux est l'heureuse propriétaire d'une maison de 130 m2 dans le quartier d'Aplemont, sur les hauteurs du Havre. S'éloigner, une condition sine qua non pour que cette maman de 37 ans puisse devenir propriétaire. "Au centre-ville, un F3 coûte le prix de ma maison", poursuit cette salariée, qui a pu obtenir un taux d'emprunt à moins de 1 %, en février dernier. Depuis, le marché a beaucoup évolué. Comme partout en France, "on constate une hausse exponentielle des taux en un an, on est passé de 1 à 3 %, avec des acteurs bancaires qui ont pour beaucoup fermé les vannes, note Matthieu Levilly, notaire au Havre. À échéance constante, la part d'intérêt fait diminuer le pouvoir d'achat des acheteurs." Une situation imputable au contexte international de la guerre en Ukraine et à la hausse de l'inflation, auxquelles s'ajoutent la hausse des prix de l'énergie et donc des charges de copropriété. Si la demande se maintient localement, cette situation a freiné l'euphorie post-Covid dont a bénéficié Le Havre, dont l'attractivité avait déjà rebondi dès 2017, après les festivités des 500 ans.

Des prix stables

"Au sortir du confinement, le marché était très tonique, une visite suffisait pour vendre un bien, se souvient Isabelle Lemaistre, à la tête des agences du même nom. Aujourd'hui, on sent les acheteurs plus soucieux, ils prennent le temps de la réflexion, reviennent visiter avec la famille, etc." La hausse des taux a pour conséquence des budgets en recul de 5 à 10 % en moyenne sur un bien à 200 000 €, estime cette professionnelle. "Il y a un an, pour ce prix-là, on avait une maison de 80 m2, aujourd'hui c'est 70 m2", évalue quant à elle Frédérique Provost, manager transactions chez Laforêt.

Les professionnels du secteur le rappellent tous : désormais, impossible d'acheter une résidence principale sans un apport, ce qui complique l'achat des primo-accédants. Pour les plus âgés, passé 40 ans, c'est le taux d'usure autour de 3,5 % qui bloque de nombreux dossiers d'investissement. Certains acheteurs trouvent des parades. "On voit apparaître des dossiers de particuliers qui achètent en SCI leur résidence principale, via des achats groupés parents/enfants, note Frédérique Provost. On ne voyait pas du tout cela avant."

Côté investisseurs, le contexte bancaire a également freiné, ces derniers mois, l'attractivité du Havre, dont certains quartiers (Saint-Nicolas, les Docks) ou typologies de biens (petites surfaces meublées) avaient connu d'importants rebonds après les confinements successifs. Plusieurs professionnels pointent aussi l'impact du Diagnostic de performance énergétique et la future interdiction de louer ou d'augmenter le loyer des logements les plus énergivores. "Clairement, sur l'investisseur, c'est un gros frein", estime Me Levilly. Pour autant, les prix de l'immobilier havrais restent stables. "Si la hausse des taux continue, les prix devraient baisser au second semestre, présage Frédérique Provost. Mais ce n'est pas facile d'anticiper."