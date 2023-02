Rouen. Vis-à-vis : les trucs et astuces pour vivre caché

Comment lézarder chez soi en pyjama en se préservant du regard et du jugement du voisin ? Tifany Daumont-Moriaucourt, architecte d'intérieur chez la Maison rouennaise, livre quelques astuces.

Les vitrophanies, solution économique

Il s'agit d'un film à apposer directement sur votre vitrage. "Le choix se fait en fonction du projet", insiste Tifany Daumont-Moriaucourt. Certains sont opaques, d'autres sans tain permettent de voir vers l'extérieur sans que l'on voie à l'intérieur, d'autres encore protègent des UV… On peut les apposer sur toute la surface vitrée ou seulement une partie, voire même choisir des motifs. "C'est très bien, notamment pour les rez-de-chaussée, quand on veut vraiment éviter que l'on voie à l'intérieur."

Le panneau japonais,

plus tendance que le voilage

Dans les étages, la professionnelle préconise de s'adapter en fonction du vis-à-vis. Un store permet de laisser passer la lumière et de se protéger des regards indiscrets qui viennent d'en bas ou d'en haut. Les panneaux japonais, guidés par un rail au plafond, peuvent être un vrai choix déco. Pour ce qui est des voilages, "attention car ça peut vite faire un peu mamie". L'architecte d'intérieur préconise de toujours les associer à de beaux rideaux, la tendance étant aux rideaux en velours, en lin ou en coton lavé.

Et à l'extérieur ?

Sur un balcon, choisissez des plantes en pot, comme les bambous. Sur une terrasse, tout est possible de la pergola au parasol, objet qui revient à la mode en décoration. Autre solution tendance et économique : les voiles d'ombrage. "Ça s'accroche et se décroche facilement, on peut les tendre, choisir la taille et multiplier les coloris en les associant."