Lisieux. Suicide de Juliette : la famille veut "servir d'exemple" face au harcèlement

Juliette, 15 ans, a mis fin à ses jours en 2016. Après avoir envoyé des photos d'elle nue à son ex-petit ami, l'adolescente a été victime de harcèlement dans son ancien collège/lycée Marcel-Gambier, à Lisieux. Elle s'est jetée sous un train le 3 mars 2016. Six ans plus tard, l'un des six prévenus mis en cause dans cette affaire, majeur au moment des faits, est jugé au tribunal correctionnel de Lisieux ce mardi 17 janvier, pour "complicité de harcèlement".

• Lire aussi. À Lisieux, un an après le suicide d'une jeune fille, six personnes mises en examen

"Le procès est une épreuve pour la famille"

Pour la famille Lebas, "qui vit une épreuve" au procès, selon l'avocate Inès Herzog, la priorité "est de pouvoir servir d'exemple pour ne pas que ce type de harcèlement ne se reproduise. Elle n'a pas vu venir ce qui est arrivé. Elle veut dire attention aux autres familles". L'avocate de la partie civile poursuit : "La famille est extrêmement attentive au fait que leur fille ne soit pas morte pour rien. Elle veut aussi dire aux prévenus que de simples mots peuvent avoir des conséquences tragiques."

• Lire aussi. Après le suicide de Juliette à Lisieux, son oncle implore l'État de se saisir de l'affaire

Inès Herzog, l'avocate de la famille Lebas Impossible de lire le son.

L'audience a débuté à 13 h 30 ce mardi 17 janvier. Le jugement devrait être rendu en fin de journée.

Les cinq autres prévenus, mineurs au moment des faits, ont été jugés par le tribunal pour enfants de Caen en octobre 2022. Deux hommes et trois femmes ont été condamnés de deux à quatre mois de prison avec sursis. L'une des personnes a fait appel.