Santé. Une nouvelle formation d'assistant médical bientôt disponible à Caen

L'organisme de formation CHEM (Collège des hautes études médecine) accompagne les professionnels de la santé depuis 30 ans. Il ouvre une formation d'assistant médical dès le 3 mars prochain et s'installera dans les locaux de la CCI de Caen Normandie. Cette nouvelle formation débouchera sur un certificat de qualification professionnelle.

Les futurs assistants médicaux bénéficieront d'une formation théorique pendant dix mois à raison de deux journées par semaine, les jeudi et vendredi. Ils pourront mettre en pratique les connaissances acquises en cabinet médical.

Un besoin urgent ?

"Aujourd'hui il y a un réel besoin de seconder les médecins dans l'accueil et le soin au patient", explique Amélie Manca, responsable développement et organisation chez CHEM. "L'assistant médical facilite les conditions d'exercice du médecin en lui libérant du temps, ajoute-t-elle. À l'issue de la formation, l'assistant médical sera en mesure de prendre en charge l'accueil administratif du patient, de conduire une démarche d'hygiène et qualité au sein du cabinet et d'assister le praticien dans ses actes médicaux." Le métier d'assistant médical est une évolution de celui de secrétaire médicale. Il s'agit donc, pour la plupart des candidats, d'une véritable reconversion professionnelle. Infirmière, aide-soignante, auxiliaire de puériculture peuvent se former au métier d'assistant médical. Les prérequis pour s'inscrire à la prochaine session de formation sont d'avoir le niveau bac ou une expérience dans le domaine du secrétariat médical et d'être en poste dans le domaine médical. "La formation dispensée à Caen peut accueillir 20 stagiaires" conclut Amélie Manca. Il reste des places disponibles. Pour en savoir plus sur la formation www.chem-sante.fr