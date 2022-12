Caen. Verglas : trafic perturbé sur plusieurs lignes du réseau Twisto  

Le réseau Twisto indique qu'en raison des conditions climatiques dégradées, des perturbations et des retards sont à prévoir sur certaines lignes du réseau. C'est le cas notamment des lignes de tramways, T1, T2 et T3 qui ne circulent pas ce samedi 10 décembre.

Des perturbations sur les lignes de bus

Les bus sont aussi impactés. Sur la ligne régulière 4, les arrêts Fleury Château d'Eau, Jean Jaurès, Fleury Mairie, Beau Site, Carrelettes, Louis Pasteur, Jules Guesde, Marcel Cachin ne sont pas desservis. Même situation concernant les lignes de proximité. À Saint-Germain, les stations Ardenne, Abbaye, Crématorium et Camus de la ligne 21 ne sont pas desservies non plus, tout comme à Caen, les stations Detolle, Damozanne, Haie Vigné, Square Poppa, Rue de Maltot, Pont Créon et Saint-Ouen. Enfin sur la ligne 23, les bus ne passent plus aux arrêts Cairon, Villons et Saint-Contest ce samedi 10 décembre. La ligne Express 12 a été interrompue également.