Lisieux. Grève pour les salaires à l'usine Sanofi

Les syndicats montent au front quelques jours avant le début des négociations annuelles obligatoires chez Sanofi, dont les premières réunions sont attendues mercredi 23 novembre. Une grève est prévue à partir de lundi 21 novembre sur le site de production de Doliprane à Lisieux, soit deux jours avant l'ouverture des négociations au siège du groupe en région parisienne. C'est un mouvement pour la hausse des salaires soutenu par l'ensemble des organisations syndicales regroupant la CGT, la CFDT, Force Ouvrière et la CFE-CGC.

L'intersyndicale appelle à un débrayage des équipes du site d'au moins deux heures par jour à partir de lundi avec un rassemblement quotidien devant l'usine de 8 heures à 16 heures. Mais d'après la CGT, cette grève est pour l'instant partielle afin de ne pas bloquer la production de Doliprane, déjà en forte tension.

Des bénéfices en hausse chez Sanofi

Pour justifier leur mouvement, les syndicats évoquent une augmentation du bénéfice net par action du groupe Sanofi de l'ordre de 15,5 % pour l'exercice 2021 et une prévision de 16 % d'augmentation pour 2022 tandis que les augmentations de salaires et primes ne suivent pas selon eux. L'intersyndicale déplore également le peu d'embauches, seulement 35 sur la branche OHI "Opella Healthcare International" en France regroupant les trois sites de Compiègne, Lisieux et Amilly.

Toujours d'après les syndicats, chaque salarié de Sanofi dans le monde a contribué à près 70 000 euros de bénéfice pour l'entreprise en 2021 et près de 45 000 euros pour les dividendes.