Dieppe. La Ville célèbre le hareng et la coquille tout le week-end !

C'est la fête populaire par excellence, chaque mois de novembre. Dieppe célèbre ses spécialités avec la 52e édition de la foire au hareng et à la coquille Saint-Jacques, samedi 19 et dimanche 20 novembre.

L'occasion évidemment de déguster ces délicieux produits de la mer sur les nombreux stands et dans les restaurants. Mais aussi de faire la fête, dès l'inauguration le samedi à 10h au niveau du quai Trudaine avec la fameuse confrérie du harengs et de la coquille et la compagnie Moz Drum.

80 000 visiteurs sont attendus sur les deux jours de l'événement.

Au programme également, des animations proposées par la Sirène à Barbe, un concours d'énucléage de coquille place du Hâble, samedi à 15h30 et dimanche à 10h30 et 15h30, la brocante habituelle, des déambulations et puis un feu d'artifice sur le quai Henri IV, le samedi dès 18h30.

