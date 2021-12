Alain Le Vern réagit au nouveau plan gouvernemental concernant le logement

Dans un communiqué de presse, le président de la région Haute-Normandie, réagit à cette volonté gouvernementale de préléver plusieurs milliards d'euros au budget d'Action Logement. Voici, en partie, le communiqué de presse daté du lundi 8 août :

"(...) Au-delà du très grand trouble dans le secteur de l’hébergement d’urgence, à la mi-juillet, M. le secrétaire d’Etat au logement faisait part de la volonté du Gouvernement de prélever - pour la période 2012-2014- 3,4 milliards d’euros sur le budget d’Action Logement (1% logement), organisme paritaire principalement chargé d’aider les salariés à se loger. Suite aux négociations avec les partenaires sociaux d’Action Logement du 27 juillet dernier, le gouvernement aurait accordé une baisse de 150 millions d’euros par rapport au prélèvement initial et promis la mise en place de mesures - dont on ne connaît pas les contours - pour atténuer les effets du prélèvement sur la trésorerie d’Action Logement. Toutefois, ce nouveau plan gouvernemental continue de mettre en péril l’équilibre financier d’Action logement et, en conséquence, menace leurs activités notamment la construction de 70 000 logements sociaux dans toute la France et le soutien aux 750 000 ménages bénéficiant des programmes d’accession au logement, d’aide à la garantie locative notamment.

Pour la Haute-Normandie, les projets d’Action Logement concernent le soutien à la construction d’environ 800 logements et des aides à 20 000 ménages. Cette décision est d’autant plus contestable que, d’un côté, le gouvernement ponctionne toujours davantage le 1% logement pour financer l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) mais que, d’un autre côté, sur les territoires, en Haute-Normandie notamment, on enregistre, en ce qui concerne les perspectives pour 2011, une baisse significative des financements pour le parc public de logements et de l’ANAH. Ce « jeu de bonneteau » du gouvernement, qui signe le désengagement croissant de l’Etat dans la politique du logement, est d’autant plus regrettable que les besoins non satisfaits dans notre région sont importants et que notre collectivité régionale, qui ne s’est pourtant pas vu doter de compétences dans ce domaine, intervient de manière volontariste en faveur de l’habitat dans le cadre de ses contrats de territoire, et plus particulièrement en matière énergétique, afin de soulager les charges des locataires. Nous appelons donc le gouvernement à prendre ses responsabilités et à ne pas se défausser sur les entreprises et les collectivités locales qui souffrent, par ailleurs, des mesures de rigueur imposées par ce même gouvernement. "