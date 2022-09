Bonne table à Rouen. 3 Brothers, tout le Tibet dans l'assiette

C'est une adresse discrète mais pleine de trésors gustatifs. Lobsang Dusumshika, le gérant, le reconnaît, sa table a du mal à trouver son public pour le moment. C'est une question de temps sans nul doute car le restaurant a tout pour attirer une clientèle rouennaise avide de cuisine originale et élaborée. Originaires du Tibet, les trois "Brothers", qui ne sont pas vraiment frères en réalité, ont appris la cuisine traditionnelle au pays. "J'ai ouvert ce restaurant pour partager la culture et nos plats", explique Lobsang Dusumshika. "La cuisine asiatique est un peu la même partout mais au Tibet, notre cuisine est particulière, elle est essentiellement faite de plats chauds et de boissons chaudes, car nous sommes entourés par les montagnes", poursuit le gérant.

Momo, le ravioli tibétain

Ici, la grande spécialité de la maison ce sont les fameux Momos, les raviolis tibétains cuits à la vapeur, en sauce ou frits. Au bœuf, poulet ou légumes, le Momo se décline sous plusieurs formes chez 3 Brothers. On y trouve aussi le Thenthuk, une soupe de pâtes sautées ou classiques. Ici, tous les plats traditionnels tibétains sont faits maison.

Momo au bœuf et sauce piquante.

Pour ce midi, je choisis un plat de Momos au bœuf avec une sauce piquante comme le veut la tradition. Celle-ci est très bien relevée et parfumée. Les raviolis fondent dans la bouche et je me laisse tenter par un peu de piment en plus, proposé par le patron, le tout accompagné d'un thé tibétain, agrémenté de miel, de gingembre et de lait. Pour les plus curieux, celui-ci peut être servi également salé, m'indique Lobsang Dusumshika. Pour le dessert, je reste dans la tradition et j'opte pour un Tsampa bar, un gâteau très léger réalisé à base de farine d'orge et d'épeautre ainsi qu'un yaourt fait maison.

Comptez en moyenne une dizaine d'euros pour les plats et près de cinq euros pour le dessert.

28 Rue des Bons Enfants. L'établissement est ouvert midi et soir du lundi au samedi.